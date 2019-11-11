مأرب 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب اليمنية كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني أن أفراد نقطة الرقع الأمنية التابعة للواء 13 تمكنوا من ضبط نحو 100 كجم من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع (مازدا)، كانت في طريقها للميليشيا المتمردة في العاصمة صنعاء.وأفاد الموقع أن هذه الشحنة تعد هي الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر في النقطة ذاتها.وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.وأضاف الموقع أن عناصر ميليشيا الحوثي - الذين يتم حشدهم إلى جبهات القتال - يتعاطون الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قِبَل المشرفين بشكل علني ومنتظم مما يتسبب في إدمانهم عليه، وتؤثر على حالتهم الذهنية وتدخلهم في حالة من عدم المبالاة.// انتهى //19:11ت م0237