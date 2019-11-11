الباحة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسكرّم محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم, الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً, وذلك في مقر مسرح إدارة التعليم بالمحافظة.وأوضح مديرالتعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق خلال الحفل, أن عدد المكرمين تجاوز 411 طالباً وطالبة من مختلف المراحل, مثمناً جهود المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن برامج التوجيه والإرشاد والطلاب المتفوقين, وأوبريت بعنوان "للمعالي في اشتياق", ثم كلمة الطلاب المتفوقين .وفي ختام الحفل أطلق محافظ المخواة المرحلة التنفيذية لمبادرة "إتقان" التي يتبناها تعليم المخواة بهدف تحسين الممارسات وتجويد العمل وتطوير الأداء, وتكريم الطلاب المتفوقين مقدماً لهم ولمدارسهم ولأولياء أمورهم التهاني بهذه المناسبة.// انتهى //19:13ت م0238