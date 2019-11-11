القاهرة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس المجلس الاستشاري الصيني عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يانج، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب اللقاء أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصُّعد في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، وقدم دعوة رسمية خلال المقابلة للرئيس الصيني لزيارة القاهرة في المستقبل القريب.وأشار إلى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعبئة الجهود الدولية في هذا الإطار، إضافة إلى التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، خاصةً في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.// انتهى //19:13ت م0239