الباحة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بوحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" في تنفيذ حلقات النقاش في أسبوعها الثاني مستهدفة أولياء أمور الطلاب والطالبات كأحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية بالتعاون مع أكاديمية التدريب النوعي من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية.واطلع المساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس على سير البرنامج المنفذ في متوسطة الأمير فيصل بن محمد بالعقيق, بمشاركة أولياء الأمور نقاشاتهم, مبيناً أن برنامج "ارتقاء" لتفعيل الشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في المدارس من خلال عضوية أولياء الأمور ومنسوبي المدارس لتحقيق شراكة فاعلة بين هذه الأطراف المهمة في العملية التعليمية ورسم الخطط القائمة على مشاركة الأسر في برامج المدارس وأنشطتها وفعالياتها وتجسير العلاقة بين المؤسستين نحو فهم أكثر لأبنائنا الطلاب ودعم مؤسسات المجتمع.بدورها وقفت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات نوال الدرمحي على سير البرنامج بمدرسة الرباب بنت النعمان بالكراء، منوهة بما تتضمنه حلقات النقاش من محاور عدة متمثلةً في مفهوم أهمية الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة والفعاليات والبرامج التي يمكن أن يشارك فيها ولي الأمر، موضحةً أهمية مفهوم الشراكة بين المدرسة والأسرة وتأثيرها الفاعل على تحسين تعلم الطالب والطالبة.من جهته أكد رئيس "ارتقاء" للبنين رمزي بن عبدالله رمزي أنه سيتم تنفيذ 28 حلقة نقاش لأولياء أمور الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم بالمنطقة, بواقع 14 حلقة لدى البنين, و 14 حلقة أخرى لدى البنات، تهدف للإسهام في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية للمدارس وتنظيم علاقات إيجابية بين أولياء الأمور والمجتمع التعليمي يتخللها مجموعة من الأنشطة والعصف الذهني والمسابقات.بعد ذلك جرى التعريف بالهوية الوطنية وأهميتها وغرس حب الوطن في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.// انتهى //19:14ت م0240