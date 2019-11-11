الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والاتحاد الأوروبي.وأشار وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى صدور توجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض، مؤكدًا أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتصحيح المسار ضد المشروع الإيراني الحوثي في اليمن.ولفت الوزير الحضرمي النظر إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية تعوّل كثيرا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض، مثمنًا الدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية الضامن والداعم لتنفيذ اتفاق الرياض، كما أكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لتقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض، معبرًا عن تطلعه مستقبلًا للعمل من العاصمة المؤقتة عدن دعمًا للحكومة الشرعية وتعزيزا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي.// انتهى //19:15ت م0241