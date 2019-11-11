عمّان 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية والتصنيع وهندسة النظم بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى إثراء المخزون المعرفي ورفع مستوى الوعي العام الذي يرتبط بأحدث التطورات والمستجدات في مجالات وتطبيقات الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع وهندسة النظم، إضافة إلى تمتين أواصر الشراكة بين القطاع الخدمي من جهة والأكاديمي من جهة أخرى .ويناقش المؤتمر خمسين ورقة علمية (نظرية وتطبيقية) بمشاركة (350) مهندسًا وباحثًا ومهتمًا من عدة دول، حيث تتوزع أوراق المؤتمر على مسارات عدة هي إدارة العمليات، وإدارة الجودة، وبحوث العمليات، وسلسلة التزويد واللوجستيات، والثورة الصناعية الرابعة، والريادة، وأنظمة التصنيع، والأنظمة الخدمية، وإدارة الأعمال، والتعليم الهندسي.// انتهى //19:15ت م0242