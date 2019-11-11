جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مع فريق التطوع بفعاليات معرض التوعية بأضرار المخدرات الذي تستضيفه كلية الاتصالات والالكترونيات بمحافظة جدة اليوم ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية , والتي تستمر لمدة أربعة أيام .وأوضح مشرف التوعية والإعلام بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد , أن الفعالية تهدف إلى إيجاد بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعي من خلال الوسائل المختلفة لتعزيز القيم والمحافظة عليها , إلى جانب توعية الشباب من حوادث السيارات بسبب تعاطي السائقين للمخدرات أثناء القيادة , ما قد يؤدي بحياة الكثيرين للخطر والوفاة ، إضافة إلى توعية المتدربين بالكلية عن خطورة التهور في القيادة وما قد ينتج عنه من إصابات، يؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ما قد ينتج من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطئ للمصاب , الذي قد يضاعف الإصابة , إضافة إلى توعية زوار المعرض ببعض السلوكيات الخاطئة , ما يعيق عمل الهلال الأحمر السعودي من أداء رسالته وإسعاف المصابين والتعريف بتطبيق “أسعفني” لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.وتضمن برنامج الفعاليات الكثير من الفقرات ومعرض أضرار التدخين والمخدرات، مبرزاً تأثير التدخين على صحة الإنسان , وعرض قصص معبرة لأشخاص أقلعوا عن المخدرات، كما قدمت “مكافحة المخدرات” عرضاً حياً لأنواع المخدرات وآثارها الصحية في الركن المخصص لها بالمعرض.//انتهى//19:25ت م0243