مأرب 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسقال وزير الدولة اليمني - أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل "إن ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران تقوم بتجريف الهوية اليمنية وتدمر النسيج الاجتماعي".وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان "تجريف ميليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية" أن ميليشيا الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".// انتهى //19:31ت م0244