ينبع 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واساختتم تعليم ينبع ممثلاً بالإشراف التربوي "بنات" اليوم برنامجه التدريبي "ذاكرة لونية"، الذي نفذته شعبة التربية الفنية على مدى 5 أيام ، وقدمته المشرفة سلمى علي الرشيدان ، في مركز التدريب التربوي بينبع البحر ، بحضور مديرة مكتب تعليم شمال ينبع نوف بنت ناصر القحطاني وعدد من مشرفات ورئيسات الأقسام، مستهدفاً 36 معلمة في جميع المراحل، بهدف إكسابهن المعارف والمهارات الأساسية الخاصة بنظريات اللون وتطبيقها عملياً.وأشارت مديرة مكتب تعليم شمال ينبع نوف القحطاني إلى أهمية التربية الفنية في تنمية مهارات الطالبات العلمية والعملية وإعطائهن مساحة من الحرية في التعبير عن طريق الرسم والألوان لتحفيز الإبداع وإعمال الفكر لديهن.من جهتها أوضحت المشرفة سلمى الرشيدان أن البرنامج التدريبي ارتكز على عدة محاور تضمنت : المعارف والمهارات الأساسية الخاصة بنظريات الألوان وكيفية إدراج اللون في العمل الفني، والقراءة التحليلية للأعمال المعاصرة من حيث القيم الجمالية والفنية، ومعرفة البعد المهني والعائد الاقتصادي وعلاقته بمهارات القرن الحادي والعشرين.وفي ختام البرنامج اطلعت الحاضرات على المعرض الختامي المُنفذ من قبل المعلمات المشاركات.// انتهى //19:35ت م0245