السيح 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسوقع معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد ومعالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع اليوم ، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين الجامعتين، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز وكيلة جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير .وتهدف الاتفاقية إلى استثمار مشترك بين الجامعتين للإمكانات البشرية لخدمة توطين التعليم الطبي والصحي، والإداري الصحي، ويشمل ذلك التعليم التنفيذي وتدريب القادة والتعليم الإلكتروني وبرامج التمريض التخصصية، وتطوير القوى العاملة الصحية لمرحلة ما بعد البكالوريوس.من جانبه أكد مدير معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام الدكتور مبارك الحربي ، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجامعتين والإسهام الفاعل في توطين برامج نوعية وتسويقها للمستفيدين منها في القطاعين العام والخاص بالتعليم الطبي والصحي ، والتعاون في العديد من المجالات البحثية والتدريبية والدراسات ، والبرامج الأكاديمية.// انتهى //19:38ت م0247