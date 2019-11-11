القاهرة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب الكاميرون الأولمبي لكرة القدم على نظيره المالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.وأحرز هدف الكاميرون الوحيد اللاعب فرانك إفينيا في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تبقى مالي في المركز الأخير بدون أي نقاط.// انتهى //20:24ت م0251