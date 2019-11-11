رياضي / عداء الأخضر علي النخلي يخطف بطاقة التأهل السعودية الثالثة لأولمبياد طوكيو
الاثنين 1441/3/14 هـ الموافق 2019/11/11 م واس
دبي 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس
تأهل عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة على النخلي إلى أولمبياد طوكيو 2020 لتكون البطاقة السعودية الثالثة حتى الآن .
وجاء تأهل النخلي بعد أن حقق الرقم التأهيلي 53 : 11 ثانية "رقم شخصي جديد " وحلوله خامساً في نهائي سباق 100 متر "تصنيف 37 T" الذي أقيم اليوم على ملعب نادي دبي للإعاقة ، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت الخميس الماضي وهي البطولة الرئيسة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020 " .
وكان لاعبا أخضر الكراسي المتحركة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل قد تأهلا للحدث البارالمبي العالمي بنيل القرشي الميدالية الفضية بعد أن حقق المركز الثاني بزمن 93 : 14 ثانية في سباق 100 " كراسي متحركة "تصنيف 53 T” ، ونال الجنيدل البطاقة الثانية لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي " 76 : 14 ثانية " للسباق نفسه .
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