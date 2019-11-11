تبوك 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي في منطقة تبوك اليوم أمسية شعرية، أحياها كل من الدكتور سامي الثقفي والشاعرة خديجة السيد، وذلك في مقر الصالة الثقافية بالنادي.و قدم الشاعران خلال الأمسية عدداً من القصائد الشعرية المتنوعة، بالإضافة للحديث عن التجارب الشعرية لكليهما.وتأتي هذه الأمسية التي أدارها عضو مجلس إدارة أدبي تبوك عبدالرحمن العكيمي في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.// انتهى //21:41ت م0278