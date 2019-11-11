سكاكا 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف يوم غدا ، النسخة الخامسة من معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الجوف خلال الفترة من 15 - 24 ربيع الأول 1441هـ، في الصالة المجاورة لمجمع الطالبات بسكاكا.ورفع معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري شكره لسمو أمير المنطقة على افتتاحه المعرض وحرصه الدائم على حضور فعاليات الجامعة دعماً لها في مواصلة مسيرتها، وعلى توجيهاته المستمرة للجامعة.وقال معاليه: "إن معرض الكتاب يعتبر من البرامج المهمة التي تحرص عليها الجامعة سنوياً وذلك ضمن أدوارها في المساهمة في تنمية المجتمع ونشر المعرفة بين فئاته".وأبان مدير جامعة الجوف أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 60 جناح، ما بين دور نشر وجهات حكومية، فيما ستقام على مدار أيامه العديد من الفعاليات ذات الصِّلة، كالمحاضرات المتنوعة التي ستتناول شؤون القراءة والثقافة بشكل عام.يذكر أن المعرض يستقبل الزوار يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، عدا يوم الجمعة من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، وكانت الجامعة قد وجهت الدعوة للأفراد والعائلات والمؤسسات والمدارس لزيارة المعرض.// انتهى //21:41ت م0281