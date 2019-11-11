الكويت 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسعقد رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان اليوم مع رئيس الوزراء الطاجيكستاني قاهر رسول زاده.وجرى خلال المباحثات بحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.// انتهى //21:43ت م0282