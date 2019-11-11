الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسبحضور 200 من المتخصصين والمهتمين بالإحصاء التربوي أقام مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع المركز الوطني للقياس (هيئة تقويم التعليم والتدريب) اليوم ورشة عمل حول الإحصاء في البحوث التربوية، في مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج بحي السفارات بمدينة الرياض.وقدمت المحاضرة الدكتور عبير العمري من قطاع القياس والاختبارات في إدارة المعرفة بهيئة تقويم التعليم والتدريب.وهدفت المحاضرة إلى تعريف المشاركين بأهمية الإحصاء في البحوث التربوية وكيفية التصميم البحثي ونوع البيانات وعلاقتها بالإحصاء، واختيار المعالجة الإحصائية المناسبة للتصميم والبحث، واستخدام اختبارات إحصائية دقيقة تعطي نتائج مشروعية، وتفسير النتائج الإحصائية, واستخدام الرسومات البيانية والجداول, بالإضافة إلى إعطاء نماذج لبعض الممارسات التطبيقية من الميدان.وقد صرح الدكتور محمد الشريكة مدير إدارة المعلومات أن المحاضرة تأتي في إطار اهتمام مكتب التربية العربي لدول الخليج بدعم النمو المهني للعاملين في المجال التربوي من باحثين ومختصين، ولمناقشة الاتجاهات التربوية الحديثة, والتعرف على المستحدثات التربوية.الجدير بالذكر أن المحاضرة لاقت إقبالاً كبيرًا إذ تجاوز عدد الحاضرين والحاضرات (200) حاضر وحاضرة.21:45ت م0283