حائل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسنظم مجلس شباب منطقة حائل اللقاء المفتوح لعرض تجربة المجالس الشبابية بالمملكة في ضوء رؤية 2030 وذلك في قاعة النادي الأدبي بحائل مساء اليوم .وبدأ اللقاء بإيضاح أمين مجلس شباب الباحة حازم آل ظهران أهمية وجود الفرق التعاونية مع الشباب لسير أعمال المجلس، وبين أمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش بأن التخطيط الجيد والتنظيم في عمل المجالس يجعلها تسير بشكل منظم ، وأشار أمين مجلس شباب الجوف مهند الهادي بأن الحراك بالتقويم والنقد من أعضاء المجلس يحسن من أداء العمل ويقومه.من جهة أخرى وعلى هامش اللقاء أقيمت دورة بعنوان "بناء قدرات رواد الأعمال ودورهم بتحقيق رؤية 2030" ألقتها عضوة المجلس مشاعل المرشدي، في ختام اللقاء كرم أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي المتحدثين أمناء مجالس المناطق وتكريم النادي الأدبي على الاستضافة وتكريم فرق التطوع والمشاركين، والمساهمين في تدريب 100 شاب وشابة بالدورتين التي أقيمت بالنادي .// انتهى //21:53ت م0287