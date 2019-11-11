الخرطوم 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مفوض التعاون الدولي والتنمية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربلانين.وأكد حمدوك خلال اللقاء التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة الواردة في برنامج أولويات المرحلة الانتقالية، أبرزها تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي.// انتهى //22:08ت م0288