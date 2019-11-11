تونس 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد في باريس اليوم نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، وبحث معه تطوير التعاون بين البلدين ومجمل المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي للسلام، الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الشاهد نقل خلال زيارته لفرنسا رسالة من الرئيس التونسي قيس سعيد إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.// انتهى //22:08ت م0289