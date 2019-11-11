الرباط 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسعقدت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية على اقتصادات المغرب العربي، والتي نظمها بشكل مشترك اتحاد المغرب العربي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي.وخلال الجلسة الافتتاحية أكد المشاركون أن التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية الخمسة هو الخيار الأفضل لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرين إلى أن منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية تعد رافعة جديدة لتحقيق التكامل المغاربي من قبل الفاعلين الاقتصاديين.كما تدارس المشاركون الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية، وتأثيرها المحتمل على البلدان المغاربية المدعوة، وسبل العمل على تحقيق تكامل اقتصادي لشعوب المنطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان ومناطق القارة الإفريقية.وتهدف منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي إلى تقليص الحواجز الجمركية، وغير الجمركية في التجارة، والتشجيع على انفتاح الأسواق، وتسهيل التجارة عبر القارة الإفريقية.// انتهى //22:32ت م0290