القاهرة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسبحث رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني وانج يانج والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، علاقات التعاون الثنائي وسبُل تعزيزها وتقويتها في المجالات كافة.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد في تصريح له: إن مدبولي أكد خلال اللقاء حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الصينية، خاصة في المجالات التكنولوجية المتطورة، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ عدد من مشاريع الربط الإقليمي الإفريقية، وفي مقدمتها مشروع الربط البري بين القاهرة وكيب تاون، والربط بين بحيرات فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط.وأضاف المتحدث أن المسؤول الصيني أوضح من جانبه أن بلاده مهتمة بزيادة حجم استثمارات الشركات الصينية في مصر، وزيادة حجم السياحة الصينية الوافدة إليها، مُنوّهًا إلى حرص الصين على البناء على ما حققته العلاقات الثنائية مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.// انتهى //22:39ت م0292