الخرطوم 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسك.وأكد حمدوك خلال اللقاء التزام حكومة بلاده بتسهيل عمل منظمات العون الإنساني لمساعدة المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب، وأن الحكومة حريصة على ترقية وتطوير المنظمات الوطنية العاملة في المجال الإنساني.من جانبه أكد المفوض جانيز سعي المفوضية الأوروبية لزيادة مخصصاتها للسودان، والتزام المفوضية بمقابلة احتياجات السودان على المدى القصير والمتوسط.ورحب مفوض إدارة الأزمات بخطوات الحكومة الانتقالية في تسهيل عمل منظمات العون الإنساني، مشيدًا بالمرونة التي أبدتها الحكومة لوصول المساعدات في المناطق المتأثرة بالحرب والنزاع، والتزام المفوضية الأوروبية بدعم مؤتمر المانحين الذي سيعقد في السودان في أبريل 2020م.// انتهى //22:40ت م0293