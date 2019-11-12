ظهران الجنوب 14 ربيع أول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس‏نظمت وحدة الجودة بالمعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية بظهران الجنوب اليوم محاضرة بعنوان "تطبيق معايير الجودة في المنشآت التدريبية"، ضمن فعاليات اليوم العالمي للجودة تحت شعار "مائة عام من الجودة" ألقاها مدير المعهد المهندس معيض مسفر آل شايع، واستعرض فيما مفاهيم الجودة وفوائد تطبيقها على المنشآت التدريبية.وركز آل شايع في حديثه على المعايير الخاصة بمنهجية الجودة المطبقة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكيفية الاستفادة منها في تطوير آليات العمل الإداري والتدريبي.// انتهى //00:05ت م0300