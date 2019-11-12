دومة الجندل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسشهد مهرجان السمح الموسمي الأول بمنطقة الجوف حركة شرائية مميزة من زوار المهرجان و ضيوف المنطقة ، حيث تحظى المعارض داخل المهرجان بتنافسٍ العارضين من خلال تنوع منتجاتهم و تميز معروضاتهم التي يقدمونها بطرق تسويقية جاذبة و ابتكارية ، إضافة إلىالتنافس في أسعار المنتجات و العروض الخاصة للسلع.وذكر عدد من العارضين بأن مثل هذه المهرجانات تكسر نمطية التسويق و تفتح مجالات واسعة بعيدًا عن منافذ البيع التقليدية ، بهدف تسويق المنتجات بطريقة احترافية ، كما أن العارضين أصبح لديهم ثقافة البيع و القدرة على التنافس بالمنتجات و الجودة .من جانبه قال رئيس بلدية دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد العنزي: إن البلدية تسعى من خلال تنفيذها للمعارض دعم العارضين لتسويق منتجاتهم ، و توفير نوافذ تسويقية لهم ، و تعزيز دورهم الاجتماعي و الاقتصادي ، و إيجاد عدد من القنوات التسويقيةللوصول إلى أكبر قدر من المتسوقين .// انتهى //00:05ت م0301