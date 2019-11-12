اقتصادي/ مهرجان السمح بالجوف يشهد حركة شرائية من زوار المهرجان
الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
دومة الجندل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس
شهد مهرجان السمح الموسمي الأول بمنطقة الجوف حركة شرائية مميزة من زوار المهرجان و ضيوف المنطقة ، حيث تحظى المعارض داخل المهرجان بتنافسٍ العارضين من خلال تنوع منتجاتهم و تميز معروضاتهم التي يقدمونها بطرق تسويقية جاذبة و ابتكارية ، إضافة إلى
التنافس في أسعار المنتجات و العروض الخاصة للسلع.
وذكر عدد من العارضين بأن مثل هذه المهرجانات تكسر نمطية التسويق و تفتح مجالات واسعة بعيدًا عن منافذ البيع التقليدية ، بهدف تسويق المنتجات بطريقة احترافية ، كما أن العارضين أصبح لديهم ثقافة البيع و القدرة على التنافس بالمنتجات و الجودة .
من جانبه قال رئيس بلدية دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد العنزي: إن البلدية تسعى من خلال تنفيذها للمعارض دعم العارضين لتسويق منتجاتهم ، و توفير نوافذ تسويقية لهم ، و تعزيز دورهم الاجتماعي و الاقتصادي ، و إيجاد عدد من القنوات التسويقية
للوصول إلى أكبر قدر من المتسوقين .
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