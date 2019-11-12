جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسافتتح رئيس منتدي عبقر الشعري عبدالعزيز بن حمود الشريف مساء اليوم معرض الفنون البصرية والذي اشتمل على لوحات فنية شكلت ملتقى الرسم بالحرف العربي.ورحب رئيس منتدي عبقر في بداية الأمسية بضيوفها، معبراً عن سعادته بإحياء مثل هذه المناسبات التي تثري الحراك الثقافي الوطني.وأحيا الشاعران حمد جويبر الحربي ومحمد العرافي الأمسية الشعرية، التي أدارها عضو منتدى عبقر عبدالرحمن الحجيري، وألقى فيها الشاعر الحربي عدداً من نصوصه القديمة والحديثة، مثل قصيدة مطر وقصيدة وصفية أسماها القمر.وصدح الشاعر العرافي بقصيدة دفقة وصباح الشعر، وصاحب الأمسية مقطوعات موسيقية للفنان محمد العمري أطربت إعجاب الحضور.// انتهى //00:05ت م0302