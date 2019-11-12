الليث 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محمله بزخات من البرد وصواعق رعديه على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت غميقة، والديه، والجحر، وجدم، والشواق، والوسقة، وسلم الزواهر، وحفار، والغالة، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والميقات ، والسعدية، وسلبه، والمرقبان، وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على أثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:05ت م0303