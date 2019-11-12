جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز اليوم المعرض السعودي الدولي المتخصص في قطاع الأغذية "فوديكس السعودية 2019" بمركز جدة للمنتديات والفعاليات بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية تمثل 50 دولة تتنافس لحجز مكانا لها في السوق المحلي الذي يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط ويستمر المعرض 4 أيام، على مساحة تصل إلى 10 آلاف متر.وقال الأمير فهد بن مقرن عقب افتتاح معرض "فوديكس 2019 ": إن المنتج الغذائي المحلي يحظى بدعم كبير وتتوفر فيه أعلى معايير الجودة الدولية، وينافس من أجل إبراز العلامات التجارية الوطنية بصورة تضاهي المنتجات العالمية.وتجول سموه على أجنحة المعرض وأبدى إعجابه بالمشاركة الدولية الواسعة، مؤكداً أنها تجسد المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي، وتبرهن على دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط بوصفها السوق الأكبر والأكثر جاذبية لكل المستثمرين.واحتلت الشركات والمصانع المحلية مكاناً مهماً في أجنحة المعرض، جنباً إلى جنب مع أبرز دول العالم التي شاركت بأفضل الابتكارات في الأغذية الطازجة والمبردة والمجمدة ومنتجات الألبان وخدمات الأغذية والمعلبات واللحوم والدواجن والوجبات الخفيفة والحلوى، في وجود 200 متخصص يخدمون خبرتهم في طهي وتقديم المأكولات الراقية،وأوضح مدير معرض "فوديكس السعودية" محمد طلعت، أن المنافسة القائمة داخل أجنحة المعرض بين المنتج المحلي والدولي دليل قوي على التطور الذي شهدته صناعة الغذاء السعودي منذ انطلاقة المعرض قبل 7 سنوات، لافتاً في الوقت نفسه إلى مشاركة عدد من الدول للمرة الأولى هذا العام بأجنحة رسمية، وبدعم من حكومات بلادهم وعلى رأسها سنغافورة والهند والصين وأوزباكستان،وبين أن النسخة الحالية تركز على تطوير صناعة الغذاء السعودي، وتدعم وجود شراكات محلية دولية تساهم في تنمية صناعية وزراعية مستدامة، وتعمل على تحقيق مرتكزات رؤية الوطن 2030،وتظهر عدد من الفعاليات المصاحبة المهمة في " فوديكس السعودية" تتقدمها مسابقة الطهاة الدولية التي تشرف عليها الجمعية الدولية للطهاة وطاولة الطهاة السعودية، ويتنافس خلالها طهاة محترفون يمثلون أشهر وأكبر الفنادق والمطاعم بالمملكة .وفتح المعرض المجال أمام جهات مختلفة وأكاديمية تشكيل ثقافة غذائية جديدة في السعودية، حيث تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركة المطاحن الأولى وجمعية الطهاة السعوديين، وللمرة الأولى تدفع الهند بـ50 شركة تعرض أحدث منتجاتها من اللحوم والدواجن والألبان والعصائر والحلوبات والمخبوزات والوجبات الخفيفةوقالت عضوة اللجنة المنظمة للمعرض ومديرة العلاقات العامة بشركة ريد سنيدي للمعارض رؤى الحازمي: إن المعرض يقدم أحدث المنتجات الغذائية، بعدما تحول إلى منصة عرض عالمية تجذب إليها أكبر وأهم الشركات وأكثرها تأثيراً، لافتة إلى أن المملكة يتمتع سوقها بمرونة وجاذبية رائعة، حيث يضم شرائح متنوعة من المستهلكين، لافتة إلى أن المعرض ساهم منذ انطلاقته قبل 7 سنوات في رفع سقف الطموحات داخل سوق التجزئة، وتوفير الكثير من الفرص الاستثمارية الناجحة، كونه يساهم في تبادل الأعمال والخبرات مع العارضين واكتشاف أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأغذية.//انتهى//00:05ت م0304