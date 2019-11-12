نجران 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسرأس محافظ يدمه، موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم جلسة المجلس المحلي التي عقدت في صالة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.وتناول الاجتماع مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه ومناقشة الحلول المقترحة لبعض المشروعات المتعثرة، واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات وماحدث بشأنها من إجراءات وحلول وتقديم العديد من التوصيات.وقام المحافظ وأعضاء المجلس المحلي بجولة تفقديه للمشروعات والاطلاع على مراحل سير العمل بها، داعياً الجميع إلى بذل قصارى جهدهم بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة، وفقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران وسمو نائبه.//انتهى//00:06ت م0305