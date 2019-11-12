القاهرة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسحقق منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.وبهذه النتيجة حسم منتخب مصر الأولمبي تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة برصيد 6 نقاط متصدرًا المجموعة الأولى، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الكاميرون في الجولة الثالثة، فيما تجمد رصيد غانا عند نقطة واحدة.// انتهى //00:06ت م0306