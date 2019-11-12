تبوك 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسهطلت، اليوم أمطار على محافظة تيماء بمنطقة تبوك والمراكز التابعة لها من خفيفة إلى متوسطة شملت مركز الكتيب وضواحيه،الدفافيات والسنانيات، والمنقا، وأم روس، والمصبح، وأبرق الرمث، وشهيبه، والامغر، وجلعب، وأحزابا، وبقرات، وخل الحظير، وطعس القريعة، وطعس الغضاة، وبياضة أبا المغير، ونواحات، والزبنة، وطيبة اسم، والنثلة، وجبل عرنان.ومثل ذلك هطلت أمطار على مركز مديسيس وصواحيه، وادي مديسيس، وجبل المعيزلة، وجبل ضبع، والبياضية، وأم جثياثه، وقاع غربف، ووادي جريداء، وابرق جمعان، وتلضاحكية، وجبل السلاعو، وشعيب مقبل، وجبل ابو حصاة، وجبل الرحل، وام ارطا، وشعيب أبو مشاش، وسويقة، وغرمول الذيب، وجريداء، وبياضة جريداء، وعلى مركز عرده وضواحيه، الشبيكه ، وعريده ، وبوى ، والسييله ، وسحله خرب ، ومشاش باجح ، والشرح ، ومجحوده ، والمبدنه ، والنظيم ، والزميخيه ، والغلاله، والصعبات، والسميك ، وأبا الميخ، وعلى مركز العسافيه وضواحيه، رخيمة، ورحوم الخدام، والمجيفلة، وسنام.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:06ت م0307