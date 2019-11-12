نيويورك 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تراجع .وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعًا 12.96 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 27694.25 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 6.07 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليغلق عند 3087.01 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 11.04 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 8464.28 نقطة.// انتهى //00:59ت م0314