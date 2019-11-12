سياسي / وزير الخارجية التونسي بالنيابة يلتقي مستشار رئيس جمهورية جزر القمر
الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
تونس 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية التونسي بالنيابة صبري باش طبجي، مستشار رئيس جمهورية جزر القمر، يحي محمد إلياس ، الذي يزور تونس حاليا ن وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وأفاد البيان أن الطرفان أكدا حرص بلديهما على ضرورة تعزيز العلاقات بين تونس و جمهورية جزر القمر، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتطويرها بما يخدم المصلحة العامة للشعبين .
وأشار البيان إلى أن المسؤول القمري نقل رغبة بلاده في مشاركة تونس في ندوة دولية لدعم التنمية والاستثمار في جزر القمر ستعقد بباريس مطلع ديسمبر المقبل.
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