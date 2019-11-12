تونس 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي بالنيابة صبري باش طبجي، مستشار رئيس جمهورية جزر القمر، يحي محمد إلياس ، الذي يزور تونس حاليا ن وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.وأفاد البيان أن الطرفان أكدا حرص بلديهما على ضرورة تعزيز العلاقات بين تونس و جمهورية جزر القمر، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتطويرها بما يخدم المصلحة العامة للشعبين .وأشار البيان إلى أن المسؤول القمري نقل رغبة بلاده في مشاركة تونس في ندوة دولية لدعم التنمية والاستثمار في جزر القمر ستعقد بباريس مطلع ديسمبر المقبل.// انتهى //02:16ت م0315