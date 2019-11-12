بريدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للسعودة بالمنطقة، بحضور أصحاب السمو, والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, مسؤولي الجهات الحكومية أعضاء لجنة السعودة بالمنطقة نظير الجهود المتميزة في أداء عملها بالمنطقة.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالأعمال الجليلة والبصمات الواضحة والمهنية العالية التي تقدمها لجنة السعودة بإمارة المنطقة وكافة أعضاءها من مدراء الجهات الحكومية والأمنية, مبيناً على أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهود مباركة قدمت بروح التكاتف من قبل كافة القطاعات ذات العلاقة, مبدياً سعادته بما تم بذله من أعمال ساهمت بها اللجنة في تمكين أبناء المنطقة من الوظائف في القطاع الخاص, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.من جهته أعرب المشرف العام على اللجان الميدانية للسعودة بإمارة المنطقة محمد بن سليمان العجلان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة التشجيعية من سموه والتي تظهر مدى حرصه على متابعة أداء لجان السعودة بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة, مؤكداً على أن دعم سموه الدائم هو أحدى الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات, مثنياً على الجهود التي يبذلها مسؤولي المنطقة أعضاء لجنة السعودة لتحقيق مزيد من النجاحات خدمة للمنطقة وأهلها, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق لكل خير.// انتهى //02:32ت م0317