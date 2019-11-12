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الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019
المملكة تجدد التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وراسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم
أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة
سلطان عُمان يستقبل سمو نائب وزير الدفاع
خالد بن سلمان يلتقي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان
نائب وزير الدفاع يلتقي الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني
وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي
وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تشيلي لدى المملكة
مجلس الوزراء الكويتي: اتفاق الرياض سيسهم في استعادة الأمن والسلام في اليمن
القبض على المعتدي بالطعن لأعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله في الرياض
«التجارة» تكافئ مواطناً بـ 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري
آل الشيخ يتوعد "مستعرضي تويتر" بالقضاء
مرور البحرين يبدأ في رصد مخالفات السرعة على جسر الملك فهد
وزير الإعلام اليمني: خطاب الحوثي أكد تبعيته وانقياده لإيران
نائب الرئيس اليمني يلتقي السفير الأمريكي لدى بلاده
وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي
السلطات الأميركية تخفض تصنيف سلامة الطيران للشركات الماليزية
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