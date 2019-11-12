الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019المملكة تجدد التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وراسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادمأمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدةسلطان عُمان يستقبل سمو نائب وزير الدفاعخالد بن سلمان يلتقي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عماننائب وزير الدفاع يلتقي الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العمانيوزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربيوزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تشيلي لدى المملكةمجلس الوزراء الكويتي: اتفاق الرياض سيسهم في استعادة الأمن والسلام في اليمنالقبض على المعتدي بالطعن لأعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله في الرياض«التجارة» تكافئ مواطناً بـ 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاريآل الشيخ يتوعد "مستعرضي تويتر" بالقضاءمرور البحرين يبدأ في رصد مخالفات السرعة على جسر الملك فهدوزير الإعلام اليمني: خطاب الحوثي أكد تبعيته وانقياده لإيراننائب الرئيس اليمني يلتقي السفير الأمريكي لدى بلادهوكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النوويالسلطات الأميركية تخفض تصنيف سلامة الطيران للشركات الماليزية// يتبع //06:08ت م0003