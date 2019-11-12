وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الإقامة المميزة في السعودية): استمراراً لنهج السعودية في فتح أبوابها للأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين في القدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في البلاد، لما حباها الله من استقرار وأمن وأمان، في هذه الدولة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاء مشروع الإقامة المميزة (سابرك) الذي منح أمس الإثنين الدفعة الأولى من المتقدمين الذين بلغوا 73 شخصاً يمثلون 19 جنسية، كخطوة إستراتيجية لرؤية 2030، التي يشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الخارجية.وبينت أن لهذا المشروع مكاسب اقتصادية كبيرة، وفكرة ذكية لجذب المستثمرين، وتعزيز التنافسية وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب استثمارات مباشرة ومشاريع نوعية، فضلاً عن أن هذه الإقامة ستمكن حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات عدة، في ظل النمو المتسارع للفرص التي تشهدها البلاد.ورأت أنه في ظل هذه المعطيات يعتبر نظام الإقامة المميزة خطوة على طريق الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية منذ سنوات لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية انطلاقاً من مبدأ تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على النفط وخلق وظائف كثيرة للمواطنين.// يتبع //06:09ت م0005