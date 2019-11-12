غزة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساستشهد اليوم مواطنين فلسطينيين في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر فلسطينية وطبيه وشهود عيان في غزة بأن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على منزل في حي الشجاعية، مما أدى لاستشهاد بهاء أبو العطا وزوجته أسماء أبو العطا، وإصابة أبنائه سليم، ومحمد، وليان، وفاطمة الزهراء، وجارته حنان حلس، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.// انتهى //09:26ت م0021