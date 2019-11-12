القاهرة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني وانج يانج، حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الصين على مختلف الأصعدة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.ونوّهت إلى مطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بضرورة السيطرة على الوضع الأمني في العراق والحيلولة دون الوقوع في الفوضى، وضرورة تكثيف الحوار لوقف العنف وتنزيف الدم في البلاد.وتحدثت صحف الثلاثاء عن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين، وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.وأشارت إلى اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص شرق المتوسط.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الوكالة الدولية للطافة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها الموقع مع القوى الكبرى عام 2015 م.وتابعت إعلان نقابات العمال في لبنان إضرابًا عامًا اليوم، ودعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف إلى التوقف عن العمل ابتداءً من اليوم في البلاد حتى عودة الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تصاعد العنف والتوتر في بوليفيا وسط فراغ سياسي بعد تنحي رئيسها إيفو موراليس ونائبه والعديد من حلفائه السياسيين في الحكومة.// انتهى //09:47ت م0025