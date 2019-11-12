تبوك 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -, وتشمل محافظتي الوجه وأملج.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:49ت م0026