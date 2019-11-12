حائل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً, حفل سباقه الثالث للموسم الحالي 1441هـ على دعم نادي الفروسية بالرياض, وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي أن السباق يتكون من 4 أشواط مسافتها 2000 م, حيث خصص الشوط الأول للدرجة لم تربح, بينما الشوط الثاني خصص مفتوح أفراس والشوط الثالث خصص من الدرجة الأولى وحتى الثالثة, في حين الشوط الرابع مفتوح الدرجات.// انتهى //09:54ت م0028