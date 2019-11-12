حائل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير عام التعليم المكلف بمنطقة حائل يحيى العماري أمس، بحضور عدد من القيادات التعليمية مقر مركز الحي المتعلم الثاني الجديد " كفاءتي" بحي الجامعيين بحائل.واطلع الجميع خلال الجولة على القاعات الخاصة بالمركز، الذي اشتمل على معرض كفاءتي وقاعة المهارات الحياتية وقاعة احترافيات وغرفة المكياج ومطبخي ومعمل اللغة الإنجليزية وكذلك قسم تصميم الأزياء وغرفة الحاسب الآلي وإبداع عدستي، إضافة إلى قاعة عربات الفن وتنسيق الزهور.مما يذكر أن هناك أربعة مراكز بنين وخمسة مراكز بنات (للحي المتعلم في المنطقة) تقدم خدماتها للفرد والمجتمع من خلال برامج تدريبية تهتم بتنمية الأفراد وتدريبهم على المهارات المهنية والحياتية بهدف رفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في إطار تنظيمي ووفق ضوابط وتتنوع البرامج التي يقدمها الحي ‏المتعلم بين التعليمية ‏والمهارات الحياتية و التوعوية.// انتهى //10:14ت م0030