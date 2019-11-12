جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأحبطت أمانة محافظة جدة ممثلةً في بلدية الجنوب الفرعية توزيع 5285 عبوة لمواد تنظيف مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية معروفة، وذلك ضمن جولات ميدانية مكثفة بحي الفضيلة.وأفاد رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذوري، أن إدارته بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وقفت على موقع بحي الفضيلة، حيث ضُبطت عمالة تقوم بتعبئة مواد تنظيف مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية، ورُصد عدد 2340 كرتونًا فارغًا، و 3860 عبوة فارغة، و 1425 عبوة جاهزة للبيع، لافتًا النظر إلى أن الفرق تمكنت من إحباط العبوات وإتلافها قبل وصولها للأسواق المحلية.// انتهى //11:21ت م0045