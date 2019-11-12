بريدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسعقد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أمس، الاجتماع الأول لمنسقي المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بالمنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات في المعهد الصناعي الثانوي بعنيزة.وأوضح المذن أن الاجتماع يهدف إلى تفعيل اليوم العالمي للتطوع 2019م في المنشآت التدريبية بالمنطقة " الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية "، الذي يصادف يوم الخميس 8 / 4/ 1441هـ، مبيناً أنه تم الاتفاق على تنفيذ حملة التطوع التقني والمهني بالقصيم للعام الثالث وتستمر خمسة أيام، لتنفيذ البرامج والمشاركات والأنشطة والفعاليات والمبادرات التطوعية.وأفاد المذن أنه تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة التطوعية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة خلال فترة الحملة واستمرار حس المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي خلال العام، وتفعيل العمل التطوعي والمسئولية الاجتماعية بين منسوبي المؤسسة بالمنطقة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التقنية والمهنية.// انتهى //11:23ت م0047