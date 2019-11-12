بيروت 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي ينفذها داخل المياه اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 222 مترًا.وأشار البيان إلى أنه جرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //11:24ت م0048