رام الله 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني بهاء أبو العطا وزوجته، وإصابة أبنائه في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزله اليوم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وحمّل عريقات في تصريح صحفي حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الجريمة.// انتهى //11:26ت م0050