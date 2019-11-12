كابل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسقتل 11 على الأقل من عناصر طالبان في غارات جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية على إقليمي باكتيا ولوجار.ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مسؤولين عسكريين أفغان القول: إن الغارة الجوية التي شنتها قوات الأمن بمنطقة جاجي في إقليم باكتيا أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان.وأضاف المسؤولون أن غارة جوية مماثلة في منطقة أحمد خيل في نفس الإقليم أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من المسلحين، وأضافوا أن غارة جوية ثالثة بمنطقة "بولي علم" في لوجار أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر طالبان.من ناحية أخرى، تقوم القوات الأفغانية بصورة روتينية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في الإقليمين.// انتهى //11:45ت م0054