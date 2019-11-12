الدمام 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسنظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي أمس، ضمن فعالياته "رواق بحور" أمسية شعرية، شارك فيها مجموعة الشعراء الشباب وهم عبدالله العنزي، وحمد العمار، وعبداللطيف بن يوسف، وعلي الزهراني.وتضمنت الأمسية القاء الشعراء مجموعة من القصائد، التي تنوعت في أغراضها وصورها الفنية والجمالية، كما كُرم خلال الأمسية الفائزون عثمان الليل، وسليمان العبدالقادر من تعليم الشرقية في مسابقة المهارات الأدبية التي نظمتها وزارة التعليم على مستوى المملكة، وتحقيقهما المراكز الأولى.// انتهى //11:51ت م0057