الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية الأحد القادم، مجلس صناعيي الرياض الرابع، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية للقاء، مبيناً أهمية مجلس الصناعيين الذي يتداول فيه الصناعيين والمهتمين الآراء والمقترحات والطموحات والمتطلبات لتحويلها إلى قوة تضاف للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها المملكة في رؤيتها 2030 حيال تنويع مصادر الدخل كخيار استراتيجي في مسيرة التنمية.وأشاد العجلان، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للقطاع الصناعي نظراً لأهميته كأحد أهم أركان الاقتصاد السعودي، مبينًا أن الأمر الملكي بإنشاء وزارة تختص بالصناعة والثروة المعدنية ستحقق نقلة نوعية مميزة للصناعة، إضافة إلى قرار إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بالغرفة الدكتور عبدالرحمن العبيد، أن المجلس يلعب دوراً مهمًا في العمل لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتمثل أحد القنوات المهمة للتواصل مع المرجعية للقطاع الصناعي، مبيناً أن محاور المجلس ستتركز على مبادرات اللجنة المعروضة على الجهات ذات العلاقة، وكذلك سيتم أخذ مرئيات الصناعيين حول أهم المعوقات التي تواجه القطاع للعمل على الحد منها ومعالجتها في المرحلة المقبلة.وبين العبيد أن اللقاء سيكون الأول مع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الصناعيين علي هذا النطاق الواسع من المشاركين الصناعيين، موجهًا الدعوة إلى جميع الصناعيين والمهتمين بالقطاع للحضور والمشاركة في مجلس الصناعيين الرابع للقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية ونائبيه والتعرف على استراتيجية الوزارة والخطوات القادمة وتلك التي تم اتخاذها من طموحات رؤية المملكة 2030 وخطوات التنفيذ والشراكة الإيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.// انتهى //11:54ت م0058