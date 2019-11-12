مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.وتخلل الاجتماع استعراض للأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف التي تشمل؛ مبنى التوسعة ، الجسور الشمالية ، الساحات الشمالية ، كبري العمرة ، مبنى الخدمات ، مجمع الخدمات المركزية ، أنفاق المشاة ، نفق الخدمات ، واستكمال مشروع الطريق الدائري الأول.// انتهى //13:37ت م0116