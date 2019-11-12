الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واستطلق جامعة الأميرة نورة بنت عدبالرحمن ممثلة بنادي الصيدلة التابع لكلية الصيدلة بعد غدٍ الخميس فعالية "أكثر من صيدلي" في نسختها السادسة وذلك في مركز الأبحاث بالجامعة.وتستهدف الفعالية الصيادلة الذين تميزوا في مهنتهم، وأبدعوا في مجالات أخرى، وأسهموا في خدمة المجتمع من كبار الصيادلة وحتى طلاب وطالبات المستويات الأولى، بهدف إبراز العديد من الصيادلة ذوي المواهب المختلفة، من خلال ربط مجالات مختلفة أخرى بالصيدلة كمجال إدارة الأعمال وغيره من التخصصات أو مواهب أخرى خارج المجال الصيدلاني كامتلاك البعض لمواهب مثل: الرسم التشكيلي والتصوير وتصميم الأزياء والمواهب الرياضية أو العمل التطوعي، بالإضافة إلى تحفيز الحضور وشحن طاقاتهم بنماذج إيجابية من واقع المهنة وبذلك يكون الحدث متبني فكر الكلية بتوفير بيئة محفزة وملهمة لطالباتها.يشار إلى أن كلية الصيدلة في الجامعة تسعى إلى توفير بيئة محفزة وفعالة لطالباتها وذلك عن طريق ما تقدمة الكلية ممثلة بإدارة الأنشطة ونادي الصيدلة، وكان من أبرزها حدث "أكثر من صيدلي" بنسخته الأولى والتي كانت رؤيته (أكثر من صيدلي الموهبة والتميز) واستمر نادي الصيدلة بتقديمه سنويا حيث حازت الفعالية بأفضل فعالية مجتمعية في عام 2017 وفاز نادي الصيدلة بالنادي الفضي (المركز الثاني) لعام 2017-2018م على مستوى جامعة الأميرة نورة.//انتهى//13:38ت م0117