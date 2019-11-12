القاهرة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واستبدأ غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021)، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة للجامعة.وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ياسر عبدالمنعم في تصريح اليوم، إن اجتماع هذه اللجنة يأتي في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لهذا العام 2019، وكذلك لوضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال السنة القادمة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.// انتهى //13:41ت م0119